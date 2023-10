Suposto atirador de 14 anos abre fogo em shopping na Tailândia e mata 1

O chefe da polícia nacional, Torsak Sukvimol, afirmou que o suposto atirador tem problemas mentais e está sob tratamento

Clara Balbi

São Paulo, SP (Folhapress)

Um ataque a tiros em um shopping de luxo na capital da Tailândia, Bancoc, nesta terça-feira (3) deixou ao menos um morto e seis feridos, cinco deles em estado crítico. O suspeito pelo ataque é um adolescente de 14 anos, e segundo as autoridades, já está sob custódia da polícia.

Serviços de emergência compartilharam uma imagem de um policial apreendendo e algemando um indivíduo deitado de bruços no chão do shopping, e outra de um agente pegando uma arma de fogo do piso. Antes disso, a agência de inteligência do país havia publicado em sua página oficial do Facebook uma imagem granulada do suspeito, usando calças cáqui cargo e um boné de beisebol.

O chefe da polícia nacional, Torsak Sukvimol, afirmou que o suposto atirador tem problemas mentais e está sob tratamento, mas tinha deixado de tomar seus remédios nesta terça-feira. “O suspeito disse que alguém estava falando para ele atirar nos outros”, disse à imprensa, acrescentando que agentes estão em contato com o pai do adolescente.

O caos irrompeu no final da tarde, horário de pico de visitação do Siam Paragon, um dos locais de compras e lazer mais populares da capital tailandesa. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram centenas de pessoas saindo apressadamente do edifício sob uma chuva torrencial, buscando abrigo nas ruas adjacentes ao edifício ou nas passarelas elevadas que o conectam a uma estação ferroviária. Muitas delas gritaram quando estourou o primeiro barulho de tiro.

“Tudo aconteceu numa questão de minutos. Vimos as pessoas correndo freneticamente, sem entender o que estava ocorrendo”, diz Shir Yahav, 26, de Israel, que estava em uma loja de itens de design na hora do ataque. “Nos juntamos a elas e então ouvimos vários tiros, cerca de seis e sete. Bloqueamos a porta da loja.”

Funcionária de um restaurante de ramen japonês, Susinee, 35, conta que ela e os colegas também saíram em disparada ao ouvir os tiros.

O Siam Paragon afirmou em comunicado que suas lojas e espaços de convivência foram imediatamente esvaziados, e enfatizou que a segurança de funcionários e consumidores é de extrema importância para o shopping. Com aquário, cinema e uma famosa praça de alimentação, em 2013 ele ganhou o título de lugar mais fotografado do mundo pelo Instagram.

O primeiro-ministro da Tailândia, Srettha Thavisin, expressou preocupação com o incidente nas redes sociais. O país no Sudeste Asiático tem um dos maiores números de armas em circulação do mundo, e ataques como os desta terça-feira vêm se tornando cada vez mais comuns em seu território.

Em 2022, por exemplo, um ex-policial tirou a vida de 24 crianças de dois a cinco anos -a maioria a facadas- após invadir uma creche em Uthai Sawan, 500 km a nordeste de Bancoc. Antes, em 2020, um soldado matou 29 pessoas e feriu outras 57 ao se desentender com um superior durante a venda de um imóvel na cidade de Nakhon Ratchasima, no nordeste do país.

Um estudo da Gun Policy, organização sem fins lucrativos baseada na Universidade de Sydney, aponta que em 2017 havia 15 armas para cada cem cidadãos do país. É bem menos do que nos EUA -onde, naquele mesmo ano, a proporção era de 120 armas para cada cem cidadãos-, mas um índice superior ao da maioria dos países da Ásia.

A Tailândia também é uma das nações com uma das maiores taxas de homicídios causados por armas no continente e o maior mercado para contrabando de armas de fogo do Sudeste Asiático, seguido por Camboja e Vietnã. Especialistas dizem que muitas das armas ilegais vêm de países vizinhos.