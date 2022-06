Sucuri gigante surge das águas em Anamã (AM)

Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra a grandeza de uma sucuri, no município de Anamã, cerca de 163 km de Manaus

Na gravação, uma mulher, não identificada, leva a filha para ver o animal e diz a garotinha que ela não precisa ter medo, pois o animal está morto. Mesmo assim, não deixa de ficar admirada com Anaconda.

“Mana, do jeito que a boca desse animal é assim, engole é uma pessoa todinha”, comenta.

A fala é endossada por outro popular, também espantado com o tamanho do réptil. “Isso engole é um homem adulto”, diz.

No vídeo, até uma criança se aproxima do animal e toca na cabeça da serpente. O local do município onde a sucuri foi morta, não foi identificado.

Anaconda

As sucuris, popularmente conhecidas como anacondas e eternizadas até nas salas de cinemas, são uma das grandes serpentes não peçonhentas do planeta. Animais essencialmente carnívoros. A maior do mundo, com comprimento comprovado, está no museu de Londres e tinha 8, 80 metros.