Sucuri de 6 metros é flagrada em rio de águas cristalinas em Bonito

Sob o rio Miranda, em Bonito, MS, uma sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento, foi flagrada “descansando” em galhos

Sob o rio Miranda, em Bonito, Mato Grosso do Sul, uma sucuri, de aproximadamente 6 metros de comprimento, foi flagrada “descansando” em galhos.

O guia de pesca que vive e trabalha na região, Rafael Paitax, explica que o momento foi flagrado durante um passeio com turistas. O profissional registrou o encontro com a serpente em uma distância segura tanto para o casal que realizava o passeio quanto para o animal.

Seja no Pantanal de Mato Grosso do Sul ou nas águas cristalinas de Bonito, as sucuris são vistas com frequência no rio dos estados. O período de inverno é propício para a aparição das serpentes, quando as sucuris saem da água em busca de sol.

Rafael trabalha há oito anos na região e ainda não se acostumou com esses encontros que a natureza proporciona.