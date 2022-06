Concurso para escrivão da PCDF tem resultado provisório divulgado

O resultado final para convocação para a prova de capacidade física será publicado também no DODF, na data provável de 12 de julho

O Diário Oficial do DF (DODF) desta quarta-feira (15) trouxe o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica do concurso público para provimento de vagas de escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O parecer da junta médica estará disponível no site do Cebraspe entre os dias 17 e 24 de junho. E a partir das 10h do dia 20 de junho até às 18h do dia 24 do mesmo mês, aqueles que se sentiram prejudicados poderão interpor recurso contra o resultado provisório nos exames biométricos e avaliação médica, também pelo site da banca. No caso de inaptidão nos exames biométricos e na avaliação médica em que a junta responsável tenha solicitado análise para confirmação do resultado, estas deverão ser entregues, obrigatoriamente, anexos ao recurso. Caso não entregue, o candidato estará automaticamente eliminado do concurso.

