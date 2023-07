Sogro é suspeito de estuprar nora de 19 anos durante resguardo no AM

Homem é suspeito de estuprar a própria nora de 19 anos no Amazonas. A mulher contou à polícia que estava no período puerpério quando sofreu a violência

Homem de 50 anos é suspeito de estuprar a própria nora de 19 anos no Amazonas. A mulher contou à polícia que estava no período puerpério, ou seja, de resguardo de um parto recente, quando sofreu a violência sexual. A jovem que estava vulnerável afirmou que não conseguiu reagir.

O criminoso, que é catador, foi preso no mesmo dia, após a vítima procurar a polícia e registrar Boletim de Ocorrência na Delegacia Interativa e Delegacia Especializada de Manacapuru, por volta das 18h30.

De acordo com a denúncia, a mulher estava sozinha na casa da sogra dela, que é ex-mulher do suspeito. A jovem contou que o homem chegou ao local embriagado, e a atacou.

Após receber a denúncia, a polícia foi à casa do suspeito, que no momento estava dormindo. De acordo com a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante, e responderá por estupro. Mas em depoimento, o homem negou ter cometido o crime.

A vítima foi levada para o Hospital de Manacapuru, onde exames confirmaram que houve estupro. Em seguida, a jovem foi encaminhada ao serviço de atendimento às vítimas de crimes sexuais, do hospital.