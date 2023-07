Marcos Oliveira, Beiçola, pede ajuda: “Tenho fome”

O ator que interpretou o famoso personagem em ‘A Grande Família’ entre 2001 e 2014 não deixou de usar suas redes sociais para pedir ajuda para os amigos do Instagram

Se não me engano, já é a segunda vez que Marcos Oliveira pede ajuda nas redes sociais, não? O ator que deu vida ao Beiçola de ‘A Grande Família’ usou suas redes sociais para pedir ajuda e disse que tem fome. Além disso, ele deixou na publicação o número do seu pix para caso alguém consiga o ajudar.

“Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil”, disse o artista em entrevista à Quem.

No ano passado ela pediu ajuda para os seguidores com um exame de colonoscopia que precisava fazer. “Sinto dores na colostomia. Fico com a bolsa durante dois ou três dias. Consigo as bolsas em um posto no Maracanã. Mas gasto 100 reais de táxi para ir pegar as bolsas. Agora estou com uma hérnia na colostomia e tenho que comprar uma cinta”, declarou no passado.