Neymar chama a atenção da web ao mostrar a sua propriedade em Mangaratiba

A mansão do jogador de futebol, foi filmada em uma vista panorâmica de cima e assustou pela sua dimensão e seu valor, chegando a custar R$28 milhões

A mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, deu o que falar e foi parar até na justiça por causa dos problemas ambientais de um lago artificial. O que deixou a web ainda mais chocada foi ver a mansão de uma vista panorâmica de cima. A mansão é gigantesca! E o valor de tudo pode chegar a bagatela de R$28 milhões, de acordo com o UOL.

A propriedade não deixa a desejar e é possível comparar tudo que tem na mansão a uma Disney da vida, sem brincadeira.

A propriedade do jogador conta com heliponto, campo de futebol, quadra de tênis, kartódromo, piscinas e sauna. Já do lado de dentro, a residência possui seis suítes e tem cinco mil metros quadrados.