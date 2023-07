Caso Henry: Monique Medeiros volta a ser presa

Mãe de Henry Borel voltou para a cadeia, em Bangu, após determinação do STJ após análise do recurso do pai do menino

Aqui se faz, aqui se paga! Toda boa e velha fofoqueira vai se lembrar do caso do menino Henry. Acontece que a mãe do garotinho voltou para a cadeia em Bangu, Rio de Janeiro, após o STJ analisar o pedido do pai do garoto. A defesa já havia informado que ela se entregaria no começo da manhã de quinta (06).

A determinação partiu do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, na quarta (05). De acordo com a decisão, Monique teria coagido a testemunha e estaria utilizando das redes sociais, decumprindo as medidas cautelares.

A mãe do menino é ré no processo contra o homicídio do filho, de apenas 4 anos, que foi morto no dia 08 de março de 2021.