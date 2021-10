Short jeans apertado faz jovem ser internada na UTI

De acordo com os médicos, o excesso de pressão causado pela vestimenta jeans sobre as celulites pode ter causado as infecções

Na Carolina do Norte (EUA), um jovem de 25 anos foi internada na UTI por uma semana após usar um short jeans apertado em um encontro que demorou mais que o previsto.

A jovem foi internada no hospital com sepse e risco de vida por causa da vestimenta apertada. Na rede social TikTok, ela explicou que pensava ter sofrido uma assadura, mas depois localizou um caroço em uma de suas nádegas.

“No dia seguinte, me senti muito dolorida e comecei a me sentir mal”, disse a jovem ao site “BuzzFeed”.

“Eu estava tremendo, muito sem fôlego, não conseguia andar e tinha dores corporais extremas. Eles me internaram na UTI e foi quando percebi que era um pouco mais sério do que eu esperava”, contou.

De acordo com os médicos, o excesso de pressão causado pela vestimenta jeans sobre as celulites pode ter causado as infecções. Após três dias internada, Sam foi liberada e não precisou passar por cirurgia.

“A maioria das pessoas ficou chocada com a possibilidade de isso acontecer, mas fiquei extremamente surpresa com a quantidade de pessoas que disseram que a mesma coisa acontecera a elas também. Embora seja extremamente assustador ter uma das coisas mais embaraçosas que já me aconteceram na internet, isso lembra as pessoas que somos todos humanos e vivenciamos coisas estranhas, e não é nada para se envergonhar”, disse Sam.