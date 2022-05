Sete veículos se envolvem em acidentes na BR-020

Segundo o CBMDF, o primeiro acidente foi na altura do Departamento de Vias e Obras (DVO), onde cinco carros colidiram

Cinco carros e dois caminhões se envolveram em dois acidentes diferentes na tarde desta segunda-feira (16), na BR-020.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o primeiro acidente foi na altura do Departamento de Vias e Obras (DVO), onde cinco carros colidiram. Não houve vítimas, de acordo com as informações iniciais.

Já o segundo acidente, na altura da Alfama, dois caminhões colidiram. Também não houve vítimas.

Aguarde mais informações