Terracap abre edital para regularização fundiária de ocupação em imóveis

Associações e entidades sem fins lucrativos que ocupem imóveis ou áreas da companhia devem requerer regularização até julho de 2022

A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) abriu edital para regularização fundiária de ocupação histórica em glebas ou imóveis. As associações e entidades sem fins lucrativos que ocupem áreas da Terracap ou do Distrito Federal devem requerer a regularização. O prazo termina no dia 7 de julho de 2022.

Caso o prazo não seja atendido, o imóvel ou gleba poderá ser incluído em edital de licitação pública para concessão ou venda.

O requerimento de regularização pode ser protocolado no site da Terracap em servicosonline.terracap.df.gov.br. Outras informações estão disponíveis pelo telefone (61) 3350-222.