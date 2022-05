Ibaneis decreta ponto facultativo no Dia do Gari

Governador participou de café da manhã em homenagem aos profissionais e durante comemorações, oficializou a data como ponto facultativo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, participou na segunda (16) de encontro em comemoração ao Dia do Gari. Na ocasião, Ibaneis entregou o certificado de posse aos aprovados em concurso público do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU).

Além disso, o governador oficializou a data de 16 de maio, Dia do Gari, como ponto facultativo no calendário do Governo do Distrito Federal (GDF) em homenagem aos profissionais.