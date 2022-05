Senhor é atropelado por veículo não identificado na DF 001 no Paranoá

O CBMDF atendeu a uma ocorrência de atropelamento de um senhor, na DF 001, no Paranoá, por um veículo que não foi identificado

Na noite dessa quarta-feira, 11, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a uma ocorrência de atropelamento de um senhor, na DF 001 em frente ao condomínio Estância Quintas do Alvorada no Paranoá, por um veículo que não foi identificado, pois, o mesmo fugiu.

No local, os bombeiros encontraram um senhor G. B. Q de 57 anos, havia sido atropelado por um veículo que não se encontrava no cenário.

Segundo os guardas que trabalham no condomínio, o veículo atropelador era um SUV de cor branca.

A vítima foi atendido no local e teve as hemorragias contidas. Ele foi transportada ao HFA, apresentando ferimentos na face, hematomas no tórax e escoriações pelo corpo, porém estava consciente e estável.

A Polícia Militar foi acionada para investigar o acidente e encontrar o motorista.