Espelho meu, nova presidente e mercado digital são os destaques da coluna

Um dos nomes que mais entendem de moda masculina em Brasília, o empresário e alfaiate Leonardo Carvalho (foto) está com a agenda lotada em seu atelier no Lago Sul. Famoso por atender autoridades como o ministro do STF, Nunes Marques, o ex-presidente José Sarney e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, entre outros, ele revela a receita de seu sucesso. “Cada vez mais o público masculino está em busca de um atendimento personalizado, peças exclusivas e feitas sob medida”, disse.

NOVA PRESIDENTE

A ministra Maria Thereza de Assis Moura foi eleita ontem pelo plenário do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, como nova presidente da Corte. Maria Thereza substitui o ministro Humberto Martins. Na mesma sessão, o ministro Og Fernandes foi eleito vice-presidente do STJ. O mandato de ambos irá até 2024.

TALENTO

O fotógrafo brasiliense Anderson Marques foi aplaudido de pé no maior congresso de fotografia da América Latina, o Wedding Brasil. O evento, realizado em São Paulo, reuniu fotógrafos de mais de seis países e contou com cerca de 150 palestras. O cantor Luan Santana foi uma das atrações do esperado encontro.

CRESCIMENTO

De acordo com o Ranking ABAD/Nielsen, revelado este mês, os atacadistas do DF destacaram-se, nacionalmente, obtendo um crescimento de 32% em 2021, na comparação com o ano anterior. Com isso, foi alcançado um faturamento total de R$ 9,8 bilhões no ano passado. Ao todo 66 atacadistas brasilienses responderam à pesquisa feita recentemente.

MERCADO DIGITAL

As influenciadoras digitais Valéria Lessa e Ray Milhomem inauguraram com festa o QG Influ, espaço dedicado a quem trabalha com influência digital. O local, no DF Plaza Shopping, foi projetado pelos arquitetos Lucas Nascimento e Isabella Procaci e oferecerá diversas possibilidades para quem aposta no mercado digital.

CONGRESSO

Diretor de Projetos Especiais do Impact Hub Brasília, João Marcelo Borges será um dos convidados da mesa redonda Relgov e a defesa de causas, no II Congresso Internacional de Relações Governamentais, que acontece de 19 a 20 deste mês. O Impact Hub é uma organização global de espaços colaborativos.

TRAÇOS MARCANTES

Um livro para homenagear as asas desse avião chamado Brasília. Os fotógrafos Eraldo Peres e João Campello lançaram seus olhares curiosos para registrar as Asa Sul e Asa Norte com isso nascendo o livro Um Olhar Curioso nas Asas. A noite de autógrafos será no dia 26, na Galeria Pátio, no Pátio Brasil Shopping.

Foto: Arquivo Pessoal