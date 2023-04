Sargento afastado do Exército é preso por estupro de menina de 8 anos

O suspeito foi afastado do Exército depois que o crime foi denunciado à polícia

A polícia prendeu na última quarta-feira (26), um homem de 53 anos, ex-sargento do Exército, em Maceió, sob suspeita de ter estuprado uma menina de 8 anos na cidade de Porto Alegre, em 2015.

Segundo a Polícia Civil de Alagoas, após ter um mandado de prisão expedido, o homem fugiu. Ele foi afastado do Exército depois que o crime foi denunciado à polícia.

De acordo com as investigações, o ex-sargento dava aulas de teclado para a vítima e a obrigava a acariciar seu órgão sexual durante as aulas. A menina passou a se recusar a frequentar as aulas após o ocorrido.

O delegado Igor Diego, da Delegacia de Investigações e Capturas (Deic), explicou que o ex-sargento fugiu de Porto Alegre e se mudou para Maceió após a expedição do mandado de prisão. Após diligências, ele foi encontrado e preso na capital alagoana. Agora, ele será levado para o Rio Grande do Sul para responder pelo crime de estupro de vulnerável.