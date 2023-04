Em discurso, Ibaneis garantiu que os decretos entrarão em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF)

O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) participou, na manhã desta sexta-feira (28), da cerimônia de nomeação de 212 pessoas para as secretarias de Desenvolvimento Social, Mulher e Justiça e Cidadania. No evento, que ocorreu Salão Branco do Palácio do Buriti, o mandatário assinou os decretos de nomeação.

Em discurso, Ibaneis garantiu que os decretos entrarão em edição extra do Diário Oficial do DF (DODF). “Essas três áreas são muito importantes para o nosso governo. Juntas, elas compõem, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a base assistencial do Distrito Federal. E nós temos que trabalhar com muita seriedade nessas três pastas”, disse o governador.

Na secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) serão 115 novos servidores, na de Justiça e Cidadania (Sejus) serão 56 e na da Mulher 41. Com essa nova nomeação, o cadastro reserva do concurso, realizado em 2020, fica zerado.

Durante fala, o governador exaltou os trabalhos sociais feitos pelo governo. “Nós estamos marchando para cem mil cartões do Prato Cheio, temos um número bastante elevado do DF Social, temos 70 mil pessoas recebendo um botijão de gás a cada dois meses, nós temos os nossos restaurantes comunitários”, disse o mandatário.

Além de Ibaneis, participaram da cerimônia a primeira-dama Mayara Rocha, a secretária da Mulher, Gisele Ferreira, a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, e a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

No fim de sua fala, Ibaneis ainda prometeu um novo concurso para a secretaria de Desenvolvimento Social. “Já pedi para a Ana Paula para elaborar um novo concurso para que nós possamos ter, neste governo, ainda mais nomeações para chegar cada vez mais na população necessitada”, finalizou.

Durante discursos, as secretárias agradeceram a seriedade e apoio do governador e do governo.