Professor é preso suspeito de importunação sexual contra alunos de 13 e 14 anos

A escola fica no bairro Milionários, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte

Um professor da Escola Estadual Celso Machado foi preso, nesta quinta-feira (20). Ele é suspeito de praticar importunação sexual contra alunos de 13 e 14 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a direção da escola foi procurada pelos pais de seis alunos, que denunciaram o suposto assédio do professor. Os militares foram acionados para acompanhar a apuração.

Os alunos descreveram as atitudes do professor de forma bem semelhante. Durante as conversas entre suspeito e vítimas, havia o incentivo à masturbação e carícias no corpo dos adolescentes.

Uma das vítimas também contou que o professor chegou a encostar a mão em seu órgão genital, dentro de sala de aula, além de enviar vídeos com conotação sexual por aplicativo de mensagens no celular.

Ainda segundo o registro policial, o professor afirmou que sempre foi dedicado e mantém uma relação de carinho com os alunos. Porém, confessou ter acariciado uma das vítimas e o envio dos vídeos que, segundo ele, circulavam nas redes sociais.

O professor foi preso e encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foi ouvido.

O que diz a Secretaria de Estado de Educação:



A Secretaria de Estado da Educação (SEE-MG) afirmou que “repudia quaisquer manifestações de violência e assédio sexual, bem como reforça que a escola é um espaço sociocultural de valorização das práticas de respeito. A SEE não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores, os quais são apurados com rigor e celeridade, guardando o direito à defesa.”

A secretaria disse também que o serviço de inspeção escolar foi até a escola para orientar a direção e realizar uma apuração interna dos fatos para a aplicação das medidas administrativas cabíveis.

Uma equipe multidisciplinar, com apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional, vai acompanhar o caso e proceder com o acolhimento necessário aos estudantes envolvidos.

A SEE afirmou que elabora um Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual nas instituições de ensino, em parceria com a Controladoria Geral do Estado, para atuar na prevenção, detecção e apuração desse tipo de conduta.