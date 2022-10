Junior Achievement promove evento com estudantes do DF

A instituição inspira e estimula jovens a empreender, mediante programas de empreendedorismo, finanças e negócios

Estudantes do Ensino Médio que participaram do Programa de Miniempresa, da Junior Achievement, terão a oportunidade única de mostrar e comercializar os produtos por eles criados e produzidos, neste sábado, dia 22 de outubro, das 16h às 19h30, no Espaço Sustentável, localizado no 2º piso do Conjunto Nacional. A entrada é gratuita.

A Feira de Miniempresas, evento que ocorre anualmente desde 2004, é realizada pela Junior Achievement do Distrito Federal. A instituição inspira e estimula jovens a empreender, mediante programas de empreendedorismo, finanças e negócios, aplicados no ambiente escolar. A feira é o ponto alto do programa Miniempresa, que tem a duração de 15 semanas e oferece aos estudantes do ensino médio ferramentas para a organização de uma empresa, com etapas que vão desde a venda de ações para formar o Capital Social à confecção de produtos, eleição de diretoria, vendas, assembleia e formatura.

“O Programa Miniempresa simula uma empresa e propõe vivência nas áreas de finanças, marketing, gestão de pessoas e produção. Neste sábado, eles terão a experiência de venda para os frequentadores do shopping”, explicou Fernanda Lima, coordenadora de Marketing do Conjunto Nacional.

Neste semestre seis escolas aderiram, cada uma com uma equipe de estudantes, que oferecerá seus produtos na feira:

IF Riacho Fundo – empresa criada: IFBiju S.A/E – Pulseiras

IF Recanto Emas – empresa criada: Emaderno S. A/E – Cadernos

IF São Sebastião – empresa criada: NecesBag S.A/E – Necessaires em jeans

IF Asa Norte – empresa criada: PintArt S. A/ E – Brincos em tela

CIMAN – empresa criada: TreeB S.A/E – Ecobags

Rogacionista – empresa criada: La Belle Biju S.A/E – Colares

Rodada de Palestras

Além da feira, a instituição vai promover uma Rodada de Palestras gratuita, também no sábado, das 13h às 15h, no Auditório da Administração do Conjunto Nacional. Participarão do evento empresários e executivos, como Afonso Ventania, Bike Repórter da rádio Metrópoles, e a jovem empreendedora Julia Oliver, que vão falar sobre suas experiências profissionais e contar como construíram seus negócios.

A Junior Achievement é uma organização internacional, presente em cerca de 115 países e com abrangência em todos os estados do Brasil. Atua em escolas públicas e privadas, com a aplicação de programas de empreendedorismo, preparação para o mercado de trabalho e educação financeira. No Distrito Federal desde 2004, a JA Distrito Federal já beneficiou mais de 170 mil estudantes.