Professor é preso por importunação sexual a alunas

Um professor da rede pública de Bonópolis (GO), é investigado por importunação sexual contra alunas. O suspeito, que atuava como bibliotecário na escola, é acusado de importunar sexualmente e perseguir várias alunas.

De acordo com as vítimas, o suspeito fez convites de cunho sexual, as perseguiu pelos corredores, forçou contato físico e até apalpou as nádegas de uma das alunas. Elas também afirmaram evitar sair da sala de aula ou circular sozinhas pelos corredores, com medo de sofrer abordagens e importunações por parte do suspeito.

A autoridade policial solicitou a prisão preventiva do investigado. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados um celular, HDs externos, cartões de memória, notebooks e outros dispositivos de armazenamento digital, que foram encaminhados para perícia.