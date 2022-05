Produtor colhe mandioca de mais de 2 metros em Santa Helena de Goiás

Na última terça-feira, 24, um produtor de Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, colheu uma mandioca de 2,20 metros

Para a surpresa do produtor Cleidson, que trabalha há 30 anos no ramo com soja e milho, a mandioca saiu maior do que o esperado.

“Nós ficamos muito felizes. Ele mediu e deu 2,20 metros. Tiramos a foto e depois cortei e congelei para usar mais tarde, afinal o pé deu essa de 2 metros e várias menores”, contou Marciela esposa do produtor.

Segundo o biólogo Edson Abrão, apesar do tamanho, a raiz não chega a ser um gigante, mas impressiona pelo comprimento e, se tivesse sido deixada mais tempo, poderia crescer e engrossar mais.