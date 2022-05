GDF abre licitação para gestão do Aeródromo de São Sebastião

A abertura de propostas será no dia 17 de junho de 2022, às 10h.

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou edital de licitação para gestão e operação transitória do Aeródromo Planalto Central, situado em São Sebastião (DF).

De acordo com o edital publicado no dia 27 de maio, a licitação será presencial, do tipo ‘menor preço’. A abertura de propostas será no dia 17 de junho de 2022, às 10h.

O edital pode ser retirado gratuitamente no site da Terracap, na seção licitações compras/serviços.