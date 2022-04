Procon notifica McDonald’s por McPicanha sem picanha

A própria rede confirmou que a carne utilizada no hambúrguer é “produzido com diferentes cortes de carne bovina”

O Procon de São Paulo notificou a rede de restaurantes McDonald’s por um sanduíche de picanha que, na verdade, não vinha com a carne.

A própria rede confirmou que a carne utilizada no hambúrguer é “produzido com diferentes cortes de carne bovina”, ou seja, não é picanha. Em nota, o McDonald’s disse lamentar que a “publicidade criada em torno do produto tenha provocado dúvidas nos consumidores”.

“Os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente)”, escreveu a empresa na nota.

O Procon solicitou que a rede apresente, até a próxima segunda-feira (02), a tabela nutricional de todos os sanduíches da lanchonete, com informações como a composição de cada ingrediente e comprovantes dos testes de qualidade realizados.