Preso suspeito de jogar cachorro do 2º andar de apartamento

Ao chegar no local, a polícia encontrou o animal de raça não informada, no corredor de um dos blocos do condomínio bastante machucado

Um homem foi preso, neste domingo (24), acusado de jogar um cachorro da janela de seu apartamento, no segundo andar de um condomínio residencial localizado no bairro Petrópolis, em Maceió. A Polícia Militar esteve no local após denúncias. Os moradores disseram que viram quando um homem que mora no 2º andar jogou o cachorro pela janela.

Os policiais estiveram no local e conversaram com o suspeito, que foi levado para a Central de Flagrantes I, onde foi atuado em flagrante por maus-tratos a animais. Os moradores do condomínio se juntaram e levaram o animal para uma clínica veterinária. A Comissão de Bem-Estar Animal da OAB foi comunicada e vai acompanhar o caso.