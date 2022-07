Xuxa estará em filme de Sérgio Mallandro

Depois da cirurgia do humorista viralizar nas redes pelo pedido da loira, ela revela que estará em longa com o amigo

Viralizou nas redes sociais que Sérgio Mallandro passou por um procedimento cirúrgico após um pedido de Xuxa Meneghel e outras pessoas, que diziam que o apresentador não olhava diretamente em seus olhos, por isso usava óculos escuros. Junto com a notícia chegou o fato de que o humorista gravará um filme no próximo dia 8 de agosto.

“O pessoal do meu filme (que ele começará a gravar) exigiu que eu fizesse a cirurgia para ficar com o olho aberto. Eu fico botando gelo e o bagulho fica zoado mesmo. Ptose é o nome da cirurgia. Abre o olho ptose, fecha o olho ptose”, disse o apresentador no Instagram.

Xuxa ainda contou um pouco sobre o filme que fará uma participação especial. Na trama o personagem de Sérgio morre e encontra um anjo nos céus, para o personagem não ficar triste o anjo será uma pessoa que Sérgio gosta muito, nesse caso, Xuxa.

A loira ainda contou que a participação no filme é rápida, afinal, ela não consegue dizer não para um grande amigo, como Mallandro.