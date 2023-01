Preso suspeito de estuprar neta de esposa

De acordo com a delegada responsável pela investigação do caso, a vítima é neta da esposa do suspeito

A Polícia Civil do Piauí prendeu, na manhã desta terça-feira (10), um homem suspeito de estupro de vulnerável no município de União, a 65 km ao Norte de Teresina. De acordo com a delegada Jailza Pinheiro, responsável pela investigação do caso, a vítima é neta da esposa do suspeito. Ela, que está próxima de completar 13 anos, afirmou durante o seu depoimento que vinha sendo abusada sexualmente desde os 11 anos de idade e que os abusos aconteciam dentro da casa da sua avó materna. Leia também Lula sanciona aumento de salário para ministros do STF

FUP pede bolosonaristas fora da Petrobras em ato pela democracia

Homem fere seis pessoas com faca em estação de trens de Paris “A mãe da vítima compareceu na delegacia e registrou a ocorrência. Chegou ao nosso conhecimento em setembro de 2022”, afirmou a delegada. O suspeito foi preso em decorrência de um mandado de prisão preventiva. Agora, ele está à disposição da Justiça.