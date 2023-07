Prédio desaba em PE e pessoas são soterradas

Segundo bombeiros, tem moradores soterrados e crianças entre os desaparecidos. Moradores dizem que prédio havia sido interditado e foi ocupado

Uma parte de um prédio desabou no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (7). De acordo com os bombeiros, entre os soterrados tem ao menos nove moradores nos escombros. Crianças também estão entre os desaparecidos.

O desabamento no começo desta manhã, às 6h07. O prédio fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima e faz parte do Conjunto Beira-Mar. Segundo os bombeiros, um dos blocos desabou totalmente e outro caiu parcialmente.

Até as 10h da manhã, duas mulheres já haviam sido resgatadas vivas. As duas sofreram fraturas. E ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

De acordo com o coronel Robson Roberto, algumas das vítimas soterradas se comunicam com os bombeiros durante a busca.

“É um trabalho que a gente conta com o auxílio dos cães, que já indicaram onde a gente tem essas possíveis vítimas. As vítimas que estão responsivas foi mais fácil, porque com nosso estímulo, elas nos responderam. Estamos mantendo essas frentes de trabalho mas é um trabalho tem que ser feito com calma, com cautela, porque são pessoas que estão sob escombros e a gente obviamente está com a intenção de tirá-las com vida local”, disse.

O prédio estava interditado por judicialmente desde 2010, de acordo com a prefeitura de Paulista. Porém, foi reocupado em 2012. Uma vistoria foi feita em 2018 e confirmou a interdição, mas os moradores continuaram no local.

Uma mulher que não quis se identificar disse que a irmã, Maria da Conceição, morava no edifício com os filhos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A gente ocupou aí porque não tinha onde morar. Minha irmã e os filhos dela estavam lá. Moravam cinco filhos com ela aí. A gente está sem notícia dela”, disse.

O despachante Jailson Júnior presenciou o momento em que o prédio caiu. “Eu trabalho no terminal de ônibus do Conjunto Beira-Mar, aqui do lado. Havia pessoas soterradas lá embaixo, inclusive uma placa [de concreto] caída em cima de crianças. Está todo mundo aqui, Samu, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros”, disse.