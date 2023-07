Ucrânia receberá dos EUA munição de fragmentação, banida em diversos países

Nesta quinta-feira, 6, Biden já estava prestes a fornecer as munições de fragmentação para a Ucrânia, uma medida que o separaria drasticamente de muitos de seus aliados mais próximos

O presidente Joe Biden aprovou o fornecimento de munições de fragmentação dos EUA para a Ucrânia, e a retirada das armas dos estoques do Departamento de Defesa deve ser anunciada nesta sexta-feira, 7. A medida, que contornará a lei dos EUA que proíbe a produção, o uso ou a transferência de munições de fragmentação com uma taxa de falha de mais de 1%, ocorre em meio a preocupações sobre a contraofensiva atrasada de Kiev contra as tropas russas entrincheiradas e a diminuição dos estoques ocidentais de artilharia convencional.

Há mais de seis meses, o presidente Biden e seus assessores vêm lutando com uma das questões mais difíceis da guerra na Ucrânia: arriscar deixar que as forças ucranianas fiquem sem os projéteis de artilharia de que precisam desesperadamente para combater a Rússia ou concordar em enviar munições de fragmentação – armas amplamente proibidas e conhecidas por causar ferimentos graves em civis, especialmente crianças.

Nesta quinta-feira, 6, Biden já estava prestes a fornecer as munições de fragmentação para a Ucrânia, uma medida que o separaria drasticamente de muitos de seus aliados mais próximos, que assinaram um tratado internacional que proíbe o uso, o armazenamento ou a transferência de tais armas.

Vários dos principais assessores de Biden, incluindo o Secretário de Estado, Antony Blinken, recomendaram que ele tomasse a iniciativa em uma reunião com as principais autoridades de segurança nacional na semana passada, apesar do que eles descreveram como “suas próprias reservas profundas”, disseram pessoas familiarizadas com as discussões. Eles pediram anonimato para discutir deliberações confidenciais.

O Departamento de Estado foi o último a resistir, tanto devido a preocupações humanitárias quanto por preocupações de que os Estados Unidos estariam drasticamente fora de sintonia com seus aliados.

A Ucrânia, que utilizou suas próprias munições de fragmentação na guerra, está esgotando o suprimento disponível de projéteis de artilharia convencionais, e levará tempo para aumentar a produção.

Biden tem sofrido pressão constante do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, que argumenta que as munições – que dispersam minúsculas e mortais bombas – são a melhor maneira de matar os russos que estão entrincheirados e bloqueando a contraofensiva da Ucrânia para retomar o território. Uma autoridade americana disse na quinta-feira que agora está claro que as armas são “100% necessárias” para atender às necessidades atuais do campo de batalha.

No entanto, durante meses, Biden e seus assessores tentaram adiar a decisão, esperando que a maré da guerra virasse a favor da Ucrânia. Parte da preocupação tem sido que os Estados Unidos pareceriam perder o terreno moral elevado, usando uma arma que grande parte do mundo condenou e que a Rússia usou com despreocupação.

O governo também está ciente de que o envio de armas para a Ucrânia seria extremamente impopular entre os aliados e membros do próprio partido de Biden; ao longo dos anos, muitos democratas lideraram a acusação de impedir o uso de armas pelas tropas americanas.

Quando, cinco dias após o início da guerra, Jen Psaki, então secretária de imprensa da Casa Branca, foi questionada sobre o uso russo de armas não convencionais, incluindo munições de fragmentação, ela disse: “Vimos os relatórios. Se isso fosse verdade, seria potencialmente um crime de guerra”.

Mais de 100 nações assinaram um tratado de 15 anos que proíbe o uso de munições de fragmentação, que lançam bombas menores que se espalham pela paisagem. As armas, que devem explodir quando atingem o solo, causaram milhares de mortes e ferimentos, muitas vezes entre crianças que pegaram bombas que não explodiram nos ataques iniciais, mas que explodiram muito depois do fim do conflito.

Embora as autoridades da Casa Branca tenham dito na quinta-feira que Biden não havia tomado uma decisão final, várias autoridades disseram que esperavam que ele desse sua aprovação final em breve, o que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 7.

O momento é estranho para Biden, que vai à Europa para uma reunião da Otan em Vilnius, Lituânia, na próxima semana. Isso também ocorre em um momento em que os Estados Unidos estão se movimentando para destruir outras armas perigosas – as últimas de seu vasto arsenal de armas químicas.

A maioria dos aliados mais próximos de Washington, incluindo Grã-Bretanha, Alemanha e França, assinou a Convenção das Nações Unidas sobre Munições de Fragmentação em 2008. Os Estados Unidos, a Rússia e a Ucrânia nunca assinaram o tratado, argumentando que há circunstâncias em que as armas devem ser usadas, apesar do potencial de graves vítimas civis.

Biden foi persuadido, segundo as autoridades, depois que o Pentágono argumentou que forneceria à Ucrânia uma versão “aprimorada” da arma, com uma “taxa de falha” de cerca de 2% de todos os projéteis disparados.

As autoridades observaram que a Rússia tem usado suas munições de fragmentação na Ucrânia durante a maior parte da guerra, com uma taxa de descarte de 40% ou mais, criando um risco muito maior. Os ucranianos também têm usado munições de fragmentação, embora seu estoque seja uma fração do de Washington.

Muitos especialistas em bombas afirmam que as taxas de falhas das munições de fragmentação americanas são provavelmente muito mais altas do que as estimativas do Pentágono.

“Se elas aterrissarem na água, em solo macio, como campos arados e áreas lamacentas, isso certamente pode afetar a confiabilidade, causando taxas mais altas de descarte”, disse Al Vosburgh, um coronel aposentado do Exército treinado em descarte de bombas que dirige uma organização humanitária sem fins lucrativos de ação contra minas.

Na manhã de quinta-feira, a Human Rights Watch publicou um longo relatório sobre o uso de munições de fragmentação na Ucrânia. “As munições de fragmentação usadas pela Rússia e pela Ucrânia estão matando civis agora e continuarão a fazê-lo por muitos anos”, escreveu Mary Wareham, diretora interina de armas da organização.

“Ambos os lados devem parar imediatamente de usá-las e não tentar obter mais dessas armas indiscriminadas.” Na verdade, os ucranianos têm usado as armas desde o início da guerra, muitas vezes em seu próprio território.

Autoridades americanas disseram que o fato de os ucranianos terem decidido que preferiam usar as armas – independentemente dos custos – a viver sob o domínio russo tornou-se um fator crítico no pensamento de Biden. Os representantes também disseram que trabalharão com a Ucrânia para rastrear onde as armas estão sendo usadas para ajudar na limpeza de munições não detonadas.

O governo Biden tentou, durante meses, reunir cartuchos de artilharia convencionais suficientes para continuar atirando contra as posições russas. Mas, após convencer a Coreia do Sul a contribuir com centenas de milhares de cartuchos e de explorar os estoques americanos de projéteis de artilharia armazenados em Israel, o Pentágono está projetando que a Ucrânia ficará sem munição.

As autoridades americanas acreditam que Putin está apostando que suas forças poderão aproveitar esse momento para prevalecer.

Estadão Conteúdo