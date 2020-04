Polícia prende funcionários de hospital por desvio de máscaras cirúrgicas

PUBLICIDADE 

Agentes da Polícia Civil prenderam dois policiais na Móoca, em São Paulo, acusados de furtar cerca de 50 mil máscaras de um hospital. Os objetos descartáveis seriam utilizados por equipes no estabelecimento.

O roubo ocorreu em 20 de março quando funcionários acionaram o supervisor de segurança sentindo a falta das máscaras cirúrgicas no estoque.

De acordo com a polícia, as análises das câmeras mostram que 20 caixas, com 2,5 mil máscaras cada foram entregues no hospital, mas não chegaram no galpão do estoque.

Durante o percurso entre o galpão de estoque e a área de recebimento de cargas, foi identificado que dois auxiliares de almoxarifado, o encarregado e seu subordinado, desviaram a carga e colocaram em um veículo de uma empresa terceirizada de entregas. O s investigadores constataram ainda que eles retornaram ao hospital já sem as máscaras, que foram levadas.

O funcionário encarregado pelo setor ainda assinou os documentos e informou que o carregamento foi recebido no hospital, porém não lançou no sistema as 20 caixas.

O funcionário ainda pediu demissão no dia do furto.

Na casa da mãe de um dos funcionários, os policiais encontraram diversos outros materiais hospitalares, com valor de cerca de R$30 mil e que teriam sido desviados entre novembro de 2019 e fevereiro de 2020.

A mãe do funcionário também foi presa por receptação e s investigadores tentam localizar o receptador das máscaras desviadas, para tentar recuperar ao menos parte da carga.