Polícia captura crocodilo de 8 metros e descobre dentro dele restos mortais de pescador desaparecido

Um crocodilo de 8 metros de comprimento foi capturado dias após comer um pescador, 45 anos, vivo na Indonésia

Um crocodilo de 8 metros de comprimento foi capturado dias após comer um pescador vivo na Indonésia.

No dia 19 de julho, Samsul Bahri, 45 anos, estava pescando camarão quando um crocodilo o perseguiu e o atacou, no rio Semaja, em Nunukan, na província de Kalimantan do Norte.

A polícia passou a procurar o crocodilo, sem ter, inicialmente, noção do tamanho do réptil por trás da morte. O grupo de busca capturou um animal de 4 metros de comprimento e, depois, outro maior, de 5 metros.

Os animais foram forçados a vomitar, mas não havia dentro deles restos mortais humanos.

Mas, em 22 de julho, a equipe atraiu a criatura de 8 metros de comprimento que teve que ser tranquilizada depois de ser capturada numa armadilha. Ao vomitar, o crocodilo revelou ter restos humanos no estômago.

Exames confirmaram que os restos humanos pertenciam a Samsul.