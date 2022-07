Forte terremoto sacode o norte das Filipinas e deixa 4 mortos e 60 feridos

O tremor ocorreu a 11 km a sudeste da cidade de Dolores e a uma profundidade de 10 km, danificando diversos edifícios

Um poderoso terremoto de magnitude 7,1 sacudiu a ilha filipina de Luzon nesta quarta-feira (27) – noite de terça, 26, em Brasília -, matando pelo menos 4 pessoas, ferindo outras 60 e danificando edifícios na província de Abra, no norte, e causando fortes tremores na capital, Manila.

Duas pessoas morreram na província de Benguet, uma na província de Abra e mais uma em outra província, disse o secretário do Interior, Benjamin Abalos, em entrevista coletiva.

O tremor ocorreu a 11 km a sudeste da cidade de Dolores e a uma profundidade de 10 km, de acordo com os Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). “Apesar dos tristes relatos sobre os danos causados ​​pelo terremoto, estamos garantindo uma resposta rápida aos necessitados e afetados por essa calamidade”, disse o presidente Ferdinand Marcos Jr no Facebook.

O terremoto atingiu perto do reduto político da família Marcos.

Um hospital na província de Abra foi esvaziado depois que o prédio desabou parcialmente, mas não houve relatos de vítimas no local, disseram autoridades.

“Ainda estamos experimentando tremores secundários. Recebemos relatos de danos em casas. Mas até agora nenhuma vítima”, disse a prefeita Rovelyn Villamor, da cidade de Lagangilang, na província de Abra, à rádio DZRH.

Renato Solidum, diretor da agência estadual de sismologia, disse à rádio DZRH que são esperados fortes tremores secundários. “O foco da atenção está em Abra e províncias próximas. Este é um grande terremoto”, disse Solidum, acrescentando que deslizamentos de terra foram relatados em algumas partes de Abra, particularmente na cidade de Manabo.

Abra, lar de quase 250.000 pessoas, é uma província sem litoral no norte das Filipinas. Seus vales profundos e colinas inclinadas são cercados por montanhas escarpadas.

Eric Singson, um congressista na província de Ilocos Sur, também no norte, disse à estação de rádio DZMM que o terremoto foi sentido fortemente lá e durou 30 segundos ou mais. “Achei que minha casa ia cair”, disse Singson.

O terremoto danificou edifícios históricos na cidade de Vigan, conhecida por sua antiga arquitetura colonial espanhola, na costa oeste de Luzon.

O turista Edison Adducul disse à rádio que estava tirando fotos da torre do sino da Igreja Bantay em Vigan quando o terremoto ocorreu, sacudindo a torre por até três minutos.

O senador Imee Marcos disse que várias igrejas foram danificadas. “Os tijolos antigos e as pedras de coral caíram da Bantay Bell Tower”, disse.

O terremoto também foi sentido em Manila, onde vários prédios foram evacuados, com algumas pessoas forçadas a fugir do 30º andar de um prédio, e os sistemas ferroviários da cidade foram interrompidos na hora do rush.

