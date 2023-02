Pneu de ônibus estoura durante manutenção e mata borracheiro

Diego Alves Freire foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Um borracheiro de 32 anos morreu após o pneu de um ônibus estourar enquanto ele fazia um serviço de manutenção em uma borracharia em Mombaça, no interior do Ceará, na tarde desta terça-feira (21). Diego Alves Freire foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo testemunhas, Diego estava em casa quando foi chamado para trocar o pneu de um ônibus de turismo na borracharia do sogro, próximo a um posto de combustíveis. A vítima estava enchendo o pneu quando o equipamento estourou.

Com o estouro, o borracheiro foi arremessado, teve ferimentos no tórax, além do braço quebrado. O homem foi socorrido para o Hospital Antonina Aderaldo Castelo, em estado grave.

Uma aeronave da Ciopaer foi chamada para fazer a transferência do homem para outra cidade, porém ele morreu antes de ser transferido.

Diego deixa a esposa grávida e dois filhos pequenos.