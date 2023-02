Homem é preso em flagrante suspeito de se masturbar no circuito do carnaval de Salvador

Segundo a Polícia Civil, a ação foi gravada por uma mulher que testemunhou o ocorrido

Um homem foi preso em flagrante suspeito de se masturbar na noite de terça-feira (21), em uma praça do circuito Osmar (Campo Grande), do carnaval de Salvador. Segundo a Polícia Civil, a ação foi gravada por uma mulher que testemunhou o ocorrido.

De acordo com a polícia, o suspeito foi levado por policiais civis para o posto do Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (SERVVIR), no Passeio Público.

As imagens gravadas pela mulher auxiliaram os policiais da Coordenação Especializada de Repressão aos Crimes de Intolerância e Discriminação (Coercid) na identificação e localização do suspeito.

Autuado em flagrante por importunação sexual, o homem foi encaminhado para exame de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e levado para a 1ª Delegacia Territorial (DT) do bairro dos Barris, local em que ficou à disposição da Justiça.