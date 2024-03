PM é preso após matar motociclista baleado em Itumbiara GO

Na última terça-feira (19), o policial militar envolvido na morte do entregador por aplicativo, Lucas Marcelino Botelho, foi detido em Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil, após uma investigação, o policial foi indiciado por homicídio doloso com dolo eventual. Esse termo legal indica que, embora não tenha tido a intenção direta de matar, ele assumiu o risco de fazê-lo.

O caso ocorreu na noite de terça-feira (12) em um bar localizado no setor Vila Vitória, em Itumbiara, região sul do estado.

Em sua justificativa à polícia, o policial argumentou que percebeu “um motociclista realizando manobras perigosas”. Segundo o relato, uma discussão teve início por conta desse comportamento, o que, de acordo com o policial, culminou em “um disparo acidental de arma de fogo efetuado pelo PM”.