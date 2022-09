PF prende homem por armazenar material pornográfico com crianças e recém-nascidos

O homem foi preso durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pela 3ª Vara da Justiça Federal

A Polícia Federal prendeu um homem de 40 anos em flagrante por armazenar e compartilhar material pornográfico com menores, incluindo recém-nascidos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (21) no bairro Angelim, Zona Sul de Teresina.

Durante a ação policial, os agentes encontraram em posse do investigado um cartão de memória, contendo fotos e vídeos de conteúdo sexual infanto-juvenil. O cartão de memória e o celular do homem foram apreendidos e passarão por perícia.

O preso foi ouvido na sede da Polícia Federal em Teresina e encaminhado para a Cadeia Pública de Altos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações iniciaram a partir de relatório produzido pelo Núcleo de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, no qual identificou-se que o usuário armazenava milhares de arquivos de pornografia infantil e os compartilhava por meio de aplicativo específico.

As penas para o delito de armazenamento de imagens e vídeos de exploração sexual infantil podem chegar a 4 anos de prisão. Para o crime de disponibilização/divulgação de material de pornografia infantil na internet, a pena é de 6 anos de prisão por cada compartilhamento realizado.