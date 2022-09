Após passar 16 horas em cárcere privado criança é liberta

O sequestro aconteceu por volta das 18h de quarta-feira (21), após o fim do relacionamento entre Leandro e a mulher, de 25 anos

A Polícia Militar libertou um menino de 7 anos após passar cerca de 16 horas em cárcere privado, sob a mira de uma arma de fogo, Belo Horizonte, Minas Gerais.

O sequestrador Leandro Mendes Pereira, ex-namorado da mãe, foi baleado por um atirador de elite da PM, mas as vítimas não ficaram feridas. O menino foi levado até os pais, que estavam em uma viatura.

Leandro invadiu a casa dela armado e manteve o enteado e um rapaz, amigo da família, reféns. A mãe da criança conseguiu fugir com a ajuda de um vizinho e buscou ajuda.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estiveram no local para negociar a liberação das vítimas e cercar o perímetro, e por volta das 10h, conseguiram resgatar a criança.

Leandro teria passagem por homicídio contra outra ex-namorada, e estava sob liberdade condicional.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais, a ocorrência ainda está em andamento, com apoio da Força Tática e do Bope.