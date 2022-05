Pescador se assusta ao fisgar peixe ‘pela metade’ em Porto Velho; vídeo

O pescador João Cordeiro jogou a linha com isca no rio Madeira e após alguns minutos, quando puxou de volta, encontrou algo inesperado

O pescador João Cordeiro jogou a linha com isca no rio Madeira e após alguns minutos, quando puxou de volta, encontrou algo inesperado. No anzol havia um peixe ‘pela metade’. A pescaria aconteceu em Porto Velho, e viralizou no fim de semana após o vídeo ser postado nas redes sociais.

Foto: Reprodução/Instagram/João Cordeiro

João é oficial do Bombeiro Militar de Rondônia, além de piloto de avião e helicóptero. Nas horas vagas ele se aventura praticando pesca esportiva por rios da região.

Ele relata que quando viu o estado do peixe pela metade ficou assustado, imaginando o que poderia ter feito aquilo em tão pouco tempo. A principal teoria é que o candiru — o ‘peixe-vampiro’ da Amazônia — tenha comido a barba chata.