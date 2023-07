Personal que esmurrou ex na academia é condenado, mas vai cumprir pena em liberdade

Douglas chegou a ser preso preventivamente, na ocasião, mas foi solto. Raíssa obteve medida protetiva que obriga Douglas a não se aproximar dela

O personal trainer Douglas Ferreira foi condenado por lesão corporal, perseguição e ameaça à ex-namorada, a personal Raíssa Brandão, na academia onde ela trabalha, em Goiânia. As agressões foram flagradas pelas câmeras de segurança em 31 de março. Douglas chegou a ser preso preventivamente, na ocasião, mas foi solto. Ele vai cumprir a condenação em liberdade. Raíssa obteve medida protetiva que obriga Douglas a não se aproximar dela.

Segundo o portal G1, que teve acesso à sentença, o personal trainer foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto, além do pagamento de R$ 2.640 à vítima por danos morais – o valor deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do IBGE.

Douglas também perde os direitos políticos durante o cumprimento da pena e deverá pagar os custos e despesas processuais.

Como divulgado pelo Estadão à época, Douglas foi preso depois de aparecer na gravação das câmeras de segurança da academia agredindo a ex. No vídeo, ele aparece discutindo com Raíssa, se aproxima dela, dá um soco em seu peito e continua a discussão.

Instantes depois dessa agressão, câmeras de segurança da academia registraram que Douglas confrontou a ex novamente.

Antes de deixar o local, ele ainda quebrou o vidro do carro dela com um capacete.

Raíssa e Douglas namoraram por cerca de três meses e ela tentou terminar o relacionamento no dia 29 de março. Descontrolado, o personal teria respondido à Raíssa que ela ‘não tinha o direito de terminar’ e que ‘passaria com o carro por cima’ dela.

No dia 31, os dois se encontraram na academia e discutiram. De acordo com a Polícia Civil, o motivo da briga foi o ciúmes de Douglas, por causa de uma suposta troca de mensagens de Raíssa com um outro rapaz, com quem ela namorou e que seria aluno da mesma academia.

Além desta condenação, Douglas tem contra si o registro de mais duas ocorrências por crimes de violência doméstica e uma passagem por lesão corporal contra um aluno de outra academia.

COM A PALAVRA, DOUGLAS FERREIRA

Até a publicação deste texto, a reportagem buscou contato com a defesa do personal trainer Douglas Ferreira, mas sem sucesso. O espaço está aberto para manifestação.

Estadão conteúdo