PCDF prende traficantes e usuários em Ceilândia

Durante a operação, quatro homens foram presos, sendo um deles por tráfico. Os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu um homem por tráfico de drogas e mais três homens por uso de entorpecentes. As prisões são resultado de uma operação de combate ao tráfico de drogas nas regiões de Ceilândia e do Pôr do Sol/Sol Nascente.

As prisões foram realizadas por policiais da 19ª Delegacia de Polícia, nesta quinta-feira na 3º Operação Narcóticos, nome dado em alusão às substâncias que agem sobre o sistema nervoso central e podem modificar o estado de consciência podendo causar dependência e danos físicos ou psíquicos.

Durante a ação, os policiais apreenderam porções de cocaína e maconha. Os quatro presos foram encaminhados à carceragem da PCDF onde se encontram à disposição da Justiça.