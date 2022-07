Arcebispo de Brasília receberá título de Cardeal pela Santa Igreja

Convite a Dom Paulo Cezar Costa foi feito pelo Papa Francisco em maio deste ano. Evento acontece no próximo mês de agosto

Entre os dias 27 e 30 de julho será realizado a cerimônia de consagração do arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, como cardeal da Santa Igreja, pelo Papa Francisco, no Vaticano.

Para o evento, o arcebispo convidou, nesta sexta-feira (15), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para o acompanhar.

“Foi um encontro muito amigável, o governador é nosso legítimo representante. Em um primeiro momento aceitou o convite, então será uma grande alegria tê-lo lá em Roma representando nosso amado povo”, destacou Dom Paulo. “É uma honra receber esse convite e poder participar de um momento tão importante como este para o mundo e para nós, aqui de Brasília”, disse o governador Ibaneis Rocha.

O representante da arquidiocese de Brasília foi um dos novos cardeais da Igreja Católica anunciado, junto com outros 19 nomes de diversas partes do mundo, pelo Santo Padre em maio deste ano. O Consistório – nome dado à cerimônia de criação dos novos cardeais – será realizado no dia 27 de agosto, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No dia seguinte, dia 28, o Cardeal Dom Paulo Cezar celebrará missa no mesmo santuário, participando, no dia 30, de Santa Missa com o Papa Francisco e os novos cardeais.

“O cardinalato não é só um título pessoal, representa uma graça concedida a um bispo para poder servir o Papa no governo da Igreja”, salientou o bispo de Brasília. “É uma responsabilidade continuar servindo o povo de nossa cidade como bispo, mas também o Papa naquilo que ele pedir aos homens de sua Igreja”, frisou.

Nascido em Valença, no estado do Rio de Janeiro, Dom Paulo Cezar Costa é arcebispo de Brasília desde dezembro de 2020. O novo cardeal é graduado em teologia pelo Instituto de Teologia da Arquidiocese do Rio de Janeiro, com mestrado em teologia pela Pontifícia Universitas Gregoriana em 2001. O religioso foi ordenado presbítero aos 25 anos, se tornando vigário paroquial na Paróquia de São Pedro e São Paulo, no município de Paraíba do Sul.

“Esse título é uma honra à cidade de Brasília e por meio da nossa capital honramos também todo o Brasil”, finalizou.