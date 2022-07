Policiais militares agradecem apoio de Ibaneis Rocha em almoço no Country Club

Vale lembrar que a gestão Ibaneis batalhou pelo reajuste de 8% da categoria e, em 2022, encaminhou ao governo federal uma nova proposta

O governador Ibaneis Rocha participou de um almoço com centenas de policiais militares do curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP) e do Curso de Altos Estudos de Praças (CAEP) nesta sexta-feira (15), no Brasília Country Club. No encontro, Ibaneis agradeceu o trabalho desempenhado no Distrito Federal e citou ações de seu governo, como a nomeação de mais de 2,5 mil policiais e as reduções de interstício e dos índices de criminalidade.

“Era um compromisso nosso, desde 2018, valorizar todas as forças de segurança do DF. A Polícia Militar, além das promoções feitas, manteve a Academia de Polícia funcionando em tempo integral, mesmo durante a pandemia. Isso nos deu condições de colocar cerca de 2,5 mil policiais nas ruas, e o reflexo acontece nos números. Quando você analisa os índices de criminalidade no DF há uma diminuição e isso mostra que cada vez mais estamos trabalhando para melhorar o policiamento”, afirmou Ibaneis Rocha.

A pré-candidata ao governo na chapa de Ibaneis Rocha, Celina Leão (PP), também prestigiou o evento, assim como os deputados distritais Hermeto (MDB) e Rafael Prudente (MDB).

Mais policiais, menos violência

A redução da criminalidade é percebida nos índices divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Nos primeiros cinco meses de 2022, o número de vítimas de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) – que englobam homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte – foi de 121 casos, o menor em 23 anos. Em relação ao ano passado, a redução desses crimes foi de 18,8%, caindo de 149 para 121. Já os casos de homicídio, com 111 registros, fizeram com que o DF atingisse a menor marca desde 2000.

Índices que se refletem nas ações do governo Ibaneis pela categoria. De 2019 a maio de 2022, foram mais de 2,5 mil policiais militares nomeados. Neste mesmo período, foram adquiridas 903 viaturas e 34.029 equipamentos para a corporação. A PMDF também foi contemplada com cinco reduções de interstício entre os anos de 2019 e 2022, beneficiando 8.174 militares.

Espaços também foram reformados e outros estão em fase de licitação ou construção. É o caso do Batalhão de Aviação Operacional (BavOp), que foi ampliado, e dos 8º, 14º, 15º e 16º batalhões de Polícia Militar, que vão ganhar um novo espaço físico.

Vale lembrar que a gestão Ibaneis batalhou pelo reajuste de 8% da categoria e, em 2022, encaminhou ao governo federal uma nova proposta de reajuste de 10% para todas as categorias das forças de segurança.