PCDF prende dupla que assaltava pedestres em Ceilândia

Após abordar a vítima armado o criminoso levava o celular da vítima e fugia com um comparsa a bordo de um carro.

Por Tereza Neuberger

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), prendeu uma dupla que tirava o sossego da população de Ceilândia-DF, ao cometer vários roubos a pedestres na região. Os criminosos também praticavam roubo na região de Santo Antônio do Descoberto- GO.

A prisão foi resultado da investigação de uma série de crimes que vinham ocorrendo nas duas regiões. De acordo com as investigações, os crimes seguiam um certo padrão com assaltos rápidos, em que os pedestres eram abordados em via pública por um homem a pé, armado, em seguida o criminoso levava seus celulares e desaparecia.

A investigação apontou ainda que um comparsa aguardava o assaltante após o roubo a bordo de um veículo VW/Santana de cor vinho para que o colega conseguisse fugir rapidamente. Os investigadores conseguiram localizar o carro utilizado pelos criminosos na QNN 25 de Ceilândia/DF, e passaram a monitorá-lo.

Carro utilizado pelos criminosos na fuga. Divulgação/PCDF

Após um longo tempo de monitoramento do veículo, os policiais da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) conseguiram prender os dois homens nesta quinta-feira (14), no momento em que saiam de uma residência e entraram no veículo. De acordo com o delegado Vander Braga, com cada um dos envolvidos foi apreendido um celular produto de crime e uma porção de maconha. Já no interior da residência, os policiais localizaram uma réplica de arma de fogo, possivelmente utilizada pela dupla para cometer os roubos.

Em um vídeo ao qual o Jornal de Brasília teve acesso é possível ver o momento em que um dos criminosos desce do veículo, em um esquina, em seguida ele faz a primeira vítima e mais adiante o comparsa o aguarda para fugir rapidamente.

Momento em que os assaltantes fazem um vítima em Ceilândia. Crédito: Reprodução

Na delegacia, os dois homens foram reconhecidos por uma das vítimas dos roubos e constatou-se que um deles já era procurado pelo crime de homicídio, no estado da Bahia. Os assaltantes são investigados por ao menos mais outros quatro roubos praticados desde o dia 22/03/2022, data que teriam cometido o primeiro crime em Santo Antônio do Descoberto-GO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após as providências legais, os presos foram recolhidos à carceragem da 19ª DP onde seguem à disposição do Judiciário. Buscando a identificação de outras vítimas, a PCDF pede a divulgação da imagem dos envolvidos.