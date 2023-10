PCDF prende casal suspeito de furto, fraude e estelionato

A ação, que foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do DF, revelou um esquema sofisticado de golpes perpetrados em caixas eletrônicos, principalmente contra idosos

No último sábado, os policiais da 1ª Delegacia de Polícia realizaram uma operação bem-sucedida que resultou na prisão de um casal integrante de uma associação criminosa especializada em crimes de furto mediante fraude e estelionato, contra idosos.

As investigações revelaram que esse grupo atuava em diversas regiões do Brasil, com destaque para os Estados do Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás e no Distrito Federal, onde só nos meses de agosto e setembro deste ano realizaram uma série de golpes.

O modus operandi consistia em travar o cartão das vítimas nos caixas automáticos e, em seguida, se aproximar delas, oferecendo ajuda e orientações enganosas.

O delegado-chefe da 1ª DP, Antônio Dimitrov, detalhou o método dos criminosos: “A mulher golpista se aproximava das vítimas, orientava sobre o suposto bloqueio do cartão e fornecia um telefone falso de uma central de atendimento. Enquanto a vítima digitava os dados no terminal, a criminosa anotava as informações. Enquanto isso, um comparsa entrava na agência e subtraía o cartão da máquina, deixando outro no local.”

Após conseguir os cartões e informações, o grupo realizava transações bancárias para contas de terceiros ou compravam produtos de alto valor. O casal preso já havia causado um prejuízo significativo a uma vítima em julho deste ano, com um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 15 mil.

A investigação continuada da delegacia permitiu localizar e prender o casal quando eles estavam a caminho de Brasília para cumprir condições relacionadas ao benefício da liberdade provisória, já que estavam envolvidos em um processo semelhante.

Após as formalidades legais, o casal foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça.