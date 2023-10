PCDF prende homem suspeito de agredir namorada em Sobradinho

Um homem de 29 anos foi detido pelos crimes de vias de fato, injúria, ameaça e descumprimento de decisão judicial

Na manhã da última quinta-feira (28), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 35ª Delegacia de Polícia, realizou uma prisão em flagrante na Região Administrativa de Sobradinho II/DF. Um homem de 29 anos foi detido pelos crimes de vias de fato, injúria, ameaça e descumprimento de decisão judicial, relacionados às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

O incidente que levou à prisão aconteceu quando o filho da vítima, uma mulher grávida, uma criança de 8 anos, correu até a delegacia em estado de pânico, pedindo ajuda. Ele relatou que sua mãe estava sendo agredida pelo namorado em casa.

Imediatamente, os policiais foram ao local indicado e encontraram a vítima do lado de fora da residência, visivelmente abalada, com as roupas rasgadas e em lágrimas. Ela indicou a direção em que o agressor havia fugido.

O agressor, ao tentar escapar, escalou muros e correu pelos telhados das casas. No entanto, acabou caindo dentro de uma residência. Mesmo ferido, tentou continuar a fuga, mas foi capturado pela equipe policial.