Álvaro Medeiros sai do fundão para o pódio no Open 2 BR

Com kart novo e um motor que não rendeu o esperado, Álvaro Medeiros teve uma tomada de tempos complicada no Open BR 2, realizado no último final de semana (29 e 30), no Circuito Techspeed, em Nova Santa Rita-RS. Assim como fez na Copa Brasil, o piloto brasiliense encarou a classificação ruim como um desafio a ser vencido. Largou do final do grid e conquistou o terceiro lugar no pódio da categoria Mirim.

Com 18 pilotos inscritos, no final da primeira volta Alvinho já era o 10º colocado. Foi escalando o pelotão e cruzou a linha de chegada na quarta posição. Com o quinto lugar na segunda classificação, alcançou a quarta posição no grid de largada para a corrida final. Em disputas acirradas, o brasiliense revezou na liderança com outros três pilotos.

“Podemos afirmar que foi positiva a nossa preparação para o BRK”, disse Alex Grigoletto, coach do piloto. “Colocamos um kart novo, viemos trabalhando no setup, e tivemos problema com o motor na classificação. O Álvaro mostrou que mesmo largando no fundo do grid consegue negociar rápido as ultrapassagens e isso ajudou bastante a recuperação na primeira bateria. Saímos do Open confiantes em busca do título e sabemos que não será fácil nessa pista onde o vácuo ajuda muito os pilotos que vem atrás. Vamos corrigir alguns erros e chegar mais forte no BRK”, concluiu.

A primeira fase da 58ª edição do Campeonato Brasileiro de kart, na qual a categoria Mirim fara parte, será realizada de 09 a 14 de outubro e terá transmissão ao vivo pelo canal CBA BR kart, no Youtube.