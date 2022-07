PCDF prende acusado de furtar residência em Ceilândia

A PCDF realizou a prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, logo após arrombar e furtar bens de uma residência em Ceilândia

Nessa quarta-feira, 20, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio do trabalho investigativo da 19ª DP, realizou a prisão em flagrante de um homem, de 27 anos, logo após arrombar e furtar bens de uma residência na QNP 27 em Ceilândia, na companhia de um comparsa.

A captura do criminoso ocorreu durante diligências na localidade, após populares conterem o envolvido em via pública. Imediatamente, foi feita a abordagem policial, pois os agentes tiveram notícia de que esse indivíduo havia acabado de furtar uma residência e que o comparsa dele teria fugido em um

veículo, não identificado, logo após cometer o crime.

Durante a abordagem, o preso estava de posse de chaves utilizadas no arrombamento à residência; de um televisor e um CPU, pertencentes à vítima, objetos apreendidos e restituídos ao proprietário.

“Por meio de diligências, os policiais conseguiram identificar o comparsa, porém as diligências continuam no sentido de realizar a sua prisão. A unidade policial instaurou inquérito policial com indiciamento pelo crime praticado”, explica o delegado-chefe adjunto da 19ª DP, Thiago Boeing.

Cumpridas as formalidades legais, o preso foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.