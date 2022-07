PCDF encontra adolescente de 12 anos, desaparecida na Asa Sul

Desaparecida há dois dias, a jovem teria trocado mensagens com um pedófilo antes de sair de casa. Um suspeito foi preso.

Por Tereza Neuberger

A jovem Bruna Lauane Carneiro do Nascimento, de 12 anos foi encontrada na noite desta quarta-feira, na região de Ceilândia. Policiais da 1ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal (Asa Sul) prenderam um suspeito de envolvimento com a jovem.

Há dois dias, Bruna Lauane saiu de casa na comunidade Cobra Coral, localizada na Asa Sul, no período da noite. Vestida com uma camiseta do Flamengo, short jeans e sandália havaiana, a jovem levava com sigo uma mochila no momento em que saiu de casa pela última vez.

De acordo com as investigações, Bruna teria trocado mensagens com um pedófilo antes do desaparecimento. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) chegou a um suspeito, preso também na noite desta quarta-feira (20) que, segundo informações preliminares, possui grande quantidade de material contendo pornografia infantil no computador e no celular.

A PCDF irá investigar a relação do suspeito com a adolescente e se há algum envolvimento dele com o desaparecimento de Bruna Lauane.