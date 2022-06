PCDF e MPDFT deflagram segunda fase da Operação Payback

PCDF deflagrou a segunda fase da Operação Payback em desfavor de suspeitos que realizavam transações bancárias fraudulentas

Na manhã desta quinta-feira, 2, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em conjunto com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), deflagrou a segunda fase da Operação Payback em desfavor de suspeitos que realizavam transações bancárias fraudulentas.

Os policiais cumpriram 15 mandados judiciais, sendo 10 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária. O valor total da fraude está estimado em, aproximadamente, R$ 2,6 milhões, apenas no Distrito Federal.

A primeira fase da operação cumpriu 50 mandados judiciais, sendo 21 deles de prisão temporária. Os indivíduos foram ouvidos formalmente, alguns confessaram a prática criminosa, esclarecendo alguns pontos importantes para continuidade das investigações e, alguns deles, chegaram a realizar a devolução dos valores obtidos ilicitamente.

No período de investigações foram identificadas diversas fraudes bancárias praticadas a partir da manipulação de aplicativos da instituição financeira. Durante certo período, os bancos estavam com um erro, permitindo o cancelamento de uma operação de agendamento de Pix retornasse ao cliente, um crédito de valor idêntico, na mesma conta utilizada para a realização da operação.

Lembrando que, após creditados, os valores eram transferidos para outras contas bancárias ou utilizados para pagamento de boletos e em compras diversas.

Pelo apurado, as condutas indicam a prática do crime de furto mediante fraude eletrônica, com pena de quatro a oito anos de reclusão e, possivelmente, de associação criminosa, com pena de um a três anos de reclusão.

Vale ressaltar que a presente ação conjunta com o MPDFT contou com atuação ativa e célere dos promotores de justiça do Núcleo de Combate ao Crime Cibernético –Ncyber/MPDFT.

A operação, desta quinta-feira, foi coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos — DRCC/PCDF e contou com apoio de outras unidades do Departamento de Polícia Especializada da PCDF, da Divisão de Operações Especiais — DOE e da Divisão de Operações Aéreas — DOA.

O nome da Operação Payback faz referência a tradução da palavra inglesa ‘retorno’ e, dentro do universo dos negócios, designa um cálculo para que o investimento inicial seja recuperado.