Área rural do Riacho Fundo II recebe asfalto

Demorou 30 anos para que os moradores da área rural do Riacho Fundo II pudessem ter o sonho do asfalto realizado. Agora, restam algumas semanas para que aa comunidade da Granja Modelo veja o asfalto nas proximidades da Escola Classe (EC) Ruralzinha.

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) e do programa GDF Presente, está pavimentando cerca de 1 km da via que, por três décadas, era só poeira na seca e atoleiro na chuva.

A estrada onde estão sendo feitos os serviços de terraplenagem, imprimação – que tem a finalidade de impermeabilizar o terreno – e pavimentação asfáltica fica bem ao lado do Ribeirão Riacho Fundo. A obra faz parte do programa Caminho das Escolas, com investimento de aproximadamente R$ 1,5 milhão e previsão de entrega até o fim de junho.

A professora aposentada Marilda Alves lembra que, muitas vezes, era preciso carregar os alunos até o transporte para que eles não ficassem atolados no barro

Marilda Alves, 58 anos, vive há 30 na região que, no surgimento de Brasília, foi criada para abastecer com suínos, leite e hortaliças a população da nova capital. Por ali há também uma escola para 650 crianças, que chegam em oito ônibus escolares de segunda a sexta-feira. Professora aposentada, ela lembra que, muitas vezes, era preciso carregar os alunos até o transporte para que eles não ficassem atolados no barro.

“O governo anterior passou quatro anos nos enrolando, prometendo um asfalto que não chegava. Só agora fomos tirados da condição de negligenciados para a condição de cidadãos”, diz ela.

De acordo com o administrador regional do Riacho Fundo II, Rafael Mazzaro, os benefícios do asfalto são amplos. “Além dos alunos da Escola Classe Ruralzinha, a chegada do asfalto trará benefícios para os motoristas de ônibus escolares e quem transita de carro pela região”, explica. “É o fim de uma era de perrengues, com riscos de inundações e sacolejos nos buracos na estrada”, completa o coordenador do Polo Sul do GDF Presente, Germano Guedes Leal.

*Com informações de Hédio Ferreira Júnior, da Agência Brasília