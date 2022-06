Documentos são coletados para regularização de imóveis no Guará II

Funcionários devidamente identificados visitarão as residências dos ocupantes que ainda não providenciaram a documentação

Os interessados em regularizar seus imóveis localizados no Guará dois já podem enviar os documentos. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) retornou nesta quarta-feira (1º) à região para realizar a coleta de dados e documentos dos moradores, com vistas à titulação definitiva dos imóveis.

Funcionários devidamente identificados visitarão as residências dos ocupantes que ainda não providenciaram a documentação para regularização, nesta quarta (1º) e quinta-feira (2), entregando a Carta Convocatória, que contém a lista dos documentos a serem entregues.

A documentação poderá ser entregue na Administração Regional do Guará, localizada na QE 25 – Guará II, entre os dias 4 e 29 de julho, ou encaminhada por e-mail: [email protected]

Após o recolhimento de todos os documentos, a Codhab irá analisar e habilitar os moradores para doação ou para venda direta, de acordo com os requisitos estabelecidos na legislação. Por fim, adotará as providências para emissão das escrituras públicas, de modo a promover a transferência da propriedade para o cidadão de maneira definitiva.

*Com informações da Agência Brasília