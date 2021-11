PCDF divulga imagem de foragido por roubo a caixas eletrônicos

Existem notícias de que ele se encontra ainda cometendo as mesmas fraudes. No intuito de encontrar o foragido, a PCDF divulgou sua imagem

No dia 25 de outubro, dois homens foram presos em flagrante por diversos furtos de cartões bancários usando “pescadores” instalados nas máquinas de auto atendimento no DF tiveram suas prisões preventivas decretadas.

Mesmo após tentativa de Habeas Corpus no TJDF, as prisões foram mantidas. Conforme comprovado pela investigação da 9ª DP (Lago Norte), três indivíduos moradores de SP elaboraram o plano de vir ao DF durante o final de semana para cometer o maior número de fraudes possível e depois retornar ao estado de origem.

Essa espécie de crime era rotineira nos caixas eletrônicos localizados no Lago Norte. Contudo, após a rigorosa prisão desses indivíduos, nenhuma outra ocorrência foi registrada na 9ª DP, indicando que a notícia chegou a outros criminosos e, consequentemente, houve desestímulo ao turismo criminal em Brasília para cometer essas fraudes.

Na época, ambos foram denunciados por diversos crimes, entre eles, duas imputações de estelionato, associação criminosa e três imputações de furto mediante fraude. A denúncia foi recebida pela 8ª Vara Criminal, oportunidade em que também foi decretada a prisão preventiva do terceiro integrante do grupo que se encontra foragido: Thiego Lourival Correa Santos.

Existem notícias de que ele se encontra ainda cometendo as mesmas fraudes. No intuito de encontrar o foragido, a PCDF divulgou sua imagem e nome. Essa divulgação se faz necessária em razão da prática de crime grave e, no caso, o interesse público se mostra na necessidade de elucidação dos fatos.

A PCDF disponibiliza vários canais on-line de denúncia pelo site oficial: www.pcdf.df.gov.br e ainda o Disque-Denúncia (197), ligação gratuita. Denuncie. Sigilo Absoluto. Ajude a polícia a prender criminosos. O crime aparece. Você não.